22-летний рязанец получил 7 лет колонии за взрыв гранаты в игровом клубе

Советский районный суд Рязани вынес приговор 22-летнему местному жителю, по чьей вине в игровом клубе прогремел взрыв, унёсший жизнь человека. Как сообщили в прокуратуре региона, молодой человек проведёт 7 лет в колонии общего режима и заплатит штраф.

По данным следствия, осуждённый незаконно приобрёл осколочную гранату и принёс её на свою работу — в игровой клуб. Там он начал демонстрировать боеприпас знакомым. В какой-то момент парень передал устройство одному из них, но из-за неосторожного обращения произошёл взрыв. Суд признал мужчину виновным по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств (ч. 1 ст. 221.1 УК РФ).

«С учётом позиции государственного обвинителя осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тысяч рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, в лаунж-баре, расположенном на территории рязанского ТЦ «Малина», произошёл взрыв. Юноша, будучи уверенным, что предмет является муляжом, пронёс в заведение боевую гранату, которая впоследствии сдетонировала. Трагедия унесла жизнь одного человека, ещё четверо посетителей получили ранения. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти пои.