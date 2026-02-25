Владимир Путин
Трамп заявил, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана. Выступая перед Конгрессом, он подчеркнул, что Тегеран уже разработал ракеты, способные угрожать Европе и американским базам за рубежом, и работает над созданием ракет, которые вскоре могут достичь территории Штатов.

При этом американский лидер вновь выразил готовность решить проблему дипломатическим путём.

«Но одно можно сказать наверняка: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире, которым они, безусловно, являются, обладать ядерным оружием. Этого не будет», — подчеркнул президент США.

Ранее Трамп выразил мнение, что Иран не хочет отказываться от создания ядерного оружия, при этом Тегеран стремится заключить сделку с США из-за опасения военной атаки американской стороны. Накануне США перебросили к Ирану 150 самолётов и два авианосца. Ключевым элементом развёртывания стал авианосец USS Gerald R. Ford. Вместе с тем Россия призвала США отказаться от ударов по Ирану.

Артём Гапоненко
