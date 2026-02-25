Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана. Выступая перед Конгрессом, он подчеркнул, что Тегеран уже разработал ракеты, способные угрожать Европе и американским базам за рубежом, и работает над созданием ракет, которые вскоре могут достичь территории Штатов.

При этом американский лидер вновь выразил готовность решить проблему дипломатическим путём.

«Но одно можно сказать наверняка: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире, которым они, безусловно, являются, обладать ядерным оружием. Этого не будет», — подчеркнул президент США.