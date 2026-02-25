Трамп заявил, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана. Выступая перед Конгрессом, он подчеркнул, что Тегеран уже разработал ракеты, способные угрожать Европе и американским базам за рубежом, и работает над созданием ракет, которые вскоре могут достичь территории Штатов.
При этом американский лидер вновь выразил готовность решить проблему дипломатическим путём.
«Но одно можно сказать наверняка: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире, которым они, безусловно, являются, обладать ядерным оружием. Этого не будет», — подчеркнул президент США.
Ранее Трамп выразил мнение, что Иран не хочет отказываться от создания ядерного оружия, при этом Тегеран стремится заключить сделку с США из-за опасения военной атаки американской стороны. Накануне США перебросили к Ирану 150 самолётов и два авианосца. Ключевым элементом развёртывания стал авианосец USS Gerald R. Ford. Вместе с тем Россия призвала США отказаться от ударов по Ирану.
