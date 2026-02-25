На Западной Украине стартовал процесс распада государства. Об этом, комментируя события во Львове, рассказал в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса американский аналитик и военный эксперт Андрей Мартьянов. По его словам, там происходят «действительно ошеломляющие события».

«Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга», — сказал Мартьянов.

Аналитик убеждён, что противоречия среди украинцев «обладают эффектом замедленной бомбы», которая начнёт «тикать» сразу после прекращения боевых действий. Украина перестанет существовать как государство, а в стране начнутся масштабные политические процессы.

Ранее во Львове произошёл ночной взрыв, оказавшийся спланированным терактом, направленным против правоохранителей. Когда на сигнал о проникновении в торговую точку прибыл первый экипаж патрульных, сработало взрывное устройство. В Офисе Генпрокурора Украины сообщили о задержании 33-летней подозреваемой. Мэр города официально охарактеризовал произошедшее как террористический акт.