25 февраля, 09:34

Российские военные взяли под контроль Графское в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили ещё один населённый пункт. На этот раз под контроль наших парней перешло Графское Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Графское Харьковской области», — говорится в сообщении.

А на днях бойцы «Запада» освободили Карповку в ДНР. Кстати, за прошлую неделю российские военные взяли под контроль восемь населённых пунктов: Цветковое, Запасное, Магдалиновка, Приморское и Криничное, Покровка и Харьковка, а также Миньковка.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Николь Вербер
