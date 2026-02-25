Российские военные взяли под контроль Графское в Харьковской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили ещё один населённый пункт. На этот раз под контроль наших парней перешло Графское Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Графское Харьковской области», — говорится в сообщении.
А на днях бойцы «Запада» освободили Карповку в ДНР. Кстати, за прошлую неделю российские военные взяли под контроль восемь населённых пунктов: Цветковое, Запасное, Магдалиновка, Приморское и Криничное, Покровка и Харьковка, а также Миньковка.
