25 февраля, 10:20

«ЕС сам стал препятствием для мира»: В Индии жёстко ответили Каллас из-за позиции по России

Экс-замглавы МИД Индии Канвал Сибал назвал ЕС препятствием для мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Бывший заместитель главы МИД Индии и экс-посол страны в России Канвал Сибал заявил, что Евросоюз мешает мирному урегулированию конфликта вокруг Украины и препятствует переговорам. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

«ЕС сам стал препятствием для мира, препятствуя мирным переговорам», — отметил Сибал.

По его словам, причины конфликта, как он их видит, связаны с событиями после распада СССР, расширением НАТО и попытками изолировать Россию от Европы. Сибал также заявил, что в ЕС «потерпели стратегическое поражение» и теперь, по его оценке, занимают позицию, которая усложняет переговорный трек.

Поводом для комментария стали заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас: она ранее высказывалась против уступок в рамках переговоров и за продолжение давления на Россию, а также за дальнейшие поставки вооружений Киеву.

Каллас пообещала закрыть въезд в ЕС всем участникам СВО

Тема роли Евросоюза в возможных переговорах по Украине в последние недели стала одной из самых спорных. На фоне обсуждений форматов контактов РФ, США и Украины ряд политиков и экспертов за пределами Европы утверждают, что позиция ЕС слишком жёсткая и не стимулирует переговоры, тогда как европейские лидеры, наоборот, настаивают на продолжении поддержки Киева и сохранении давления на Москву.

Марина Фещенко
