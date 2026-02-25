Возле дома пропавшей в Смоленске 9-летней Саши заметили подозрительного мужчину

В Смоленске вторые сутки не прекращаются поиски пропавшей 9-летней девочки. Жильцы дома на улице Маршала Ерёменко обратили внимание на странное совпадение: перед исчезновением ребёнка у подъезда часто появлялся неизвестный мужчина. Соседи просмотрели записи с камер и увидели, как он выходил именно из того подъезда, где живёт семья, передаёт RT.

В Смоленске пропала 9-летняя девочка. Фото © VK / ПСО «Сальвар» Смоленская облаcть

Правоохранители пока не классифицируют поведение мужчины как подозрительное, но намерены найти и опросить его. Волонтёры уже проверили заброшенные здания, колодцы и парковые зоны — следов девочки не обнаружено. Следственная группа изучает видео с авторегистраторов и обратилась к водителям маршруток с просьбой предоставить записи с салонных камер.

Мать пропавшей сообщила, что накануне в семье не было ссор и конфликтов. Полиция призывает всех, кто видел девочку или незнакомого мужчину, немедленно сообщить информацию. Поиски продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, в Смоленской области ищут 9-летнюю Александру Фоменкову, которая ушла из дома утром 24 февраля и не вернулась. Она вышла погулять с собакой во двор. Спустя некоторое время её мама выглянула в окно, заметив пса уже без девочки. Глава города Александр Новиков поднял весь город на поиски.