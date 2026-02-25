Россия не допустит ввода на Украину войск так называемой «коалиции желающих» даже после завершения конфликта, заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, обращаться к Москве с подобными предложениями бессмысленно.

«Москва не потерпит войск НАТО на территории Украины. О каком одобрении мечтают эти «желающие»? Зачем они там нужны? Они станут законной целью, если появятся на Украине», — подчеркнул военный эксперт в беседе с «Ридусом».

Он также напомнил, что Россия уже озвучила условия для мирного соглашения: вывод ВСУ из Донбасса и остановка боевых действий по линии боевого соприкосновения в остальных регионах. Никакие иностранные контингенты в этой схеме не предусмотрены.

Напомним, ранее британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в «коалиции желающих» сообщила, что европейским странам придётся учитывать мнение президента РФ Владимира Путина в случае желания отправить своих военных на Украину после завершения боевых действий. В статье подчёркивается, что военные не смогут просто приехать в Киев и назвать себя миротворческим контингентом, так как Москва будет рассматривать иностранных солдат как законную цель для удара.