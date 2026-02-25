Первые шаги к большим событиям: Ларионов намекнул, что ездил в Милан ради возвращения сборной

Главный тренер СКА Игорь Ларионов раскрыл детали своей неожиданной поездки в Милан, из-за которой он пропустил армейское дерби с ЦСКА. Наставник петербуржцев пояснил, что его отсутствие было связано с серией важных встреч, подробности которых пока держатся в секрете по взаимной договорённости сторон.

«Мы остаёмся частью большой хоккейной семьи для всего мира. Об этом шёл разговор. Не сомневаюсь, что в ближайшие два-три месяца вы услышите официальные высказывания от тех людей, с которыми мы общались», — заявил Ларионов.

По словам тренера, за три дня в Италии был сделан первый, но существенный шаг, который в будущем может привести к значительным событиям. Он подчеркнул, что его личная дипломатическая миссия на этом этапе завершена, и теперь слово за руководителями более высокого ранга.

«Надеюсь, через несколько месяцев вы узнаете больше о том, что происходило в Милане. Приходится учиться формулировать мысли аккуратно — как Сергей Викторович Лавров, — чтобы донести суть и при этом оставить пространство для дальнейших шагов», — заключил тренер.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов отправился в Милан на финальный матч Олимпийских игр между сборными Канады и США. Из-за этой поездки главный тренер пропустил домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Как пояснили в петербургском клубе, специалист отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства и должен был вернуться в понедельник. На время его отсутствия обязанности главного тренера временно исполнял Юрий Бабенко.