Полиция Бали расследует похищение скамера – сына украинского вора в законе Комара

Полиция индонезийского острова Бали начала расследование исчезновения граждан Украины Игоря Комарова и Ермака Петровского, являющихся сыновьями криминальных авторитетов Сергея Комарова по прозвищу Комар и Александра Петровского по прозвищу Нарик. Они владели сетью мошеннических кол-центров в Днепре, которые массово разводили россиян. Как сообщает Balipost со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью региональной полиции Анди Арисанди, заявление об исчезновении поступило 15 февраля от их друга.

По предварительной информации, Комаров учил Петровского и ещё одного приятеля ездить на мотоциклах по бездорожью. Когда третий участник вырвался вперёд и оглянулся, оба исчезли.

«Заявителем был один из друзей жертвы. <...> Надеюсь, раскрытие преступления не займёт много времени», — рассказал Арисанди.

Позже Петровский вышел на связь и сообщил о нападении неизвестных. Сам он объявился, но местонахождение Комарова до сих пор неизвестно. Приятелям удалось найти лишь его мобильный телефон и сумку.