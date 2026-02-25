Полиция Бали расследует похищение скамера – сына украинского вора в законе Комара
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jarretera
Полиция индонезийского острова Бали начала расследование исчезновения граждан Украины Игоря Комарова и Ермака Петровского, являющихся сыновьями криминальных авторитетов Сергея Комарова по прозвищу Комар и Александра Петровского по прозвищу Нарик. Они владели сетью мошеннических кол-центров в Днепре, которые массово разводили россиян. Как сообщает Balipost со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью региональной полиции Анди Арисанди, заявление об исчезновении поступило 15 февраля от их друга.
По предварительной информации, Комаров учил Петровского и ещё одного приятеля ездить на мотоциклах по бездорожью. Когда третий участник вырвался вперёд и оглянулся, оба исчезли.
«Заявителем был один из друзей жертвы. <...> Надеюсь, раскрытие преступления не займёт много времени», — рассказал Арисанди.
Позже Петровский вышел на связь и сообщил о нападении неизвестных. Сам он объявился, но местонахождение Комарова до сих пор неизвестно. Приятелям удалось найти лишь его мобильный телефон и сумку.
Напомним, владелец украинских колл-центров Игорь Комаров отдыхал на Бали с Ермаком Петровским и блогершей Евой Мишаловой. Та выдала их геолокацию в соцсетях. После чего, предположительно, его и похитили. Бандиты требуют за него $10 млн выкупа. После исчезновения Комаров попросил прощения у обманутых россиян. Полиция острова подозревает в преступлении иностранца.
