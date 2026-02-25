Камеры сняли странное серое авто у дома 9-летней Саши в Смоленске в день её исчезновения

Следователи устанавливают личность и местонахождение владельца серого автомобиля, который попал на камеры подъезда у дома пропавшей в Смоленске девятилетней девочки Александры Фоменковой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В утро исчезновения ребёнка из машины вышел мужчина, зашёл в подъезд и вскоре покинул его с пакетом. В настоящий момент версия о вероятности его причастности к исчезновению ребёнка активно отрабатывается следствием.

«Возле дома девочки в то утро действительно был замечен серый автомобиль, из него вышел мужчина. Он зашёл в подъезд, после чего вышел оттуда с пакетом. В настоящий момент следователи отрабатывают эту версию, устанавливают владельца авто, его местонахождение», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в Смоленской области ищут 9-летнюю Александру Фоменкову, которая ушла из дома утром 24 февраля и не вернулась. Она вышла погулять с собакой во двор. Спустя некоторое время её мама выглянула в окно, заметив пса уже без девочки. Мэр города Александр Новиков поднял на уши весь Смоленск — призвал жителей срочно перетрясти записи видеорегистраторов и вспомнить любые мелочи, которые могут помочь поискам. Любую информацию просят передавать полиции или отряду «Сальвар».