25 февраля, 10:52

Следы пропавшей в Смоленске 9-летней Саши и отпечатки лап нашли на краю оврага

Пропавшая Александра Фоменкова. Обложка © VK / ПСО «Сальвар» Смоленская облаcть

В Смоленске продолжаются поиски 9-летней Александры Фоменковой, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в 200 метрах от дома девочки поисковики обнаружили на ведущей к оврагу тропе свежие следы, которые по размеру могут принадлежать ребёнку. Рядом также видны отпечатки собачьих лап — известно, что девочка ушла гулять со своим питомцем.

Следы ведут прямо в глубокий овраг. Сейчас поиски ведутся в том числе в водоёмах. Одно из них — озеро Солдатское, где ранее уже тонули люди. Рассматриваются различные версии, включая похищение. Местные жители сообщают, что незадолго до исчезновения в подъезд заходил неизвестный мужчина на серой «девятке», однако вместе с ребёнком его не видели.

Саша не единственный ребёнок в семье, помимо неё есть ещё двое детей, самой младшей — пять месяцев. Мать находится в декрете. Семья на учёте не состояла, девочка живёт с матерью и отчимом. Её родной отец также участвует в поисках.

Вышла выгулять собаку: Бастрыкин потребовал доклада по делу о пропаже 9-летней Саши из Смоленска
Напомним, в Смоленской области ищут 9-летнюю Александру Фоменкову, которая ушла из дома утром 24 февраля и не вернулась. Она вышла погулять с собакой во двор. Спустя некоторое время её мама выглянула в окно, заметив пса уже без девочки. Мэр города Александр Новиков поднял на уши весь Смоленск — призвал жителей срочно перетрясти записи видеорегистраторов и вспомнить любые мелочи, которые могут помочь поискам. Любую информацию просят передавать полиции или отряду «Сальвар».

