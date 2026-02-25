Уволенный из-за спасения собаки Додобони курьер станет партнёром волонтёрских проектов

«Додо Пицца» договорилась с уволенным курьером, который спас собаку Додобоню в мороз, о партнёрстве в поддержке приютов для животных. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь Михаил, чья история получила широкий резонанс, будет сотрудничать с сетью в волонтёрских и благотворительных проектах.

«Компания также договорилась с Михаилом о партнёрстве в рамках волонтёрских и благотворительных инициатив, направленных на поддержку приютов для животных, особенно в Челябинске», — говорится в сообщении.

Скандал в «Додо Пицце» разразился после того, как челябинский курьер Михаил в 20-градусный мороз укрыл бездомную собаку фирменным пледом. Управляющая уволила его за жалость к животному. Основатель сети Фёдор Овчинников позже обещал, что судьба спасённой Додобони не останется без внимания. В итоге собаку отправили в приют.