25 февраля, 15:34

Детская перчатка найдена возле озера в Смоленске, где ищут 9-летнюю Сашу Фоменкову

Пропавшая Александра Фоменкова. Обложка © VK / ПСО «Сальвар» Смоленская облаcть

В Смоленске продолжается поиск 9-летней Александры Фоменковой, пропавшей 24 февраля. Как сообщает SHOT, у озера Солдатского найдена серая детская перчатка, которая может принадлежать девочке. С момента исчезновения ребёнка прошло уже около полутора суток, и эта находка пока остаётся единственной зацепкой.

На месте поисков Саши Фоменковой обнаружили детскую перчатку. Фото © SHOT

Ранее в овраге рядом с озером были обнаружены следы ребёнка и собаки — Саша пропала во время прогулки со своим питомцем. Местные жители отмечают, что в этом водоёме неоднократно тонули люди.

Ранее Life.ru сообщал, что в Смоленске ищут 9-летнюю Сашу Фоменкову, которая вышла во двор погулять с собакой и не вернулась. Незадолго до исчезновения рядом с домом видели подозрительного мужчину. Также следы девочки обнаружили возле оврага.

