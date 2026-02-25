Многодетная мать, которая 25 лет назад ушла в магазин и пропала, нашлась живой
В США нашли живой женщину, которая пропала почти 25 лет назад после похода в магазин за рождественскими покупками, сообщает The Independent. 38-летняя Мишель Хандли Смит исчезла в декабре 2001 года, оставив мужа с тремя детьми.
Все эти годы её безуспешно искали ФБР и местные службы. В начале 2026 года детективы округа Рокингем получили новую информацию и установили местонахождение женщины. 62-летняя американка жива и здорова. Где именно она находилась, полиция не раскрывает, но семью уже уведомили. Обвинения никому предъявлять не планируют, подробности исчезновения пока держат в тайне.
Дочь пропавшей, которая вела страницу в соцсетях, посвящённую поискам матери, призналась, что испытывает противоречивые чувства.
«Я в восторге, я в ярости, у меня разбито сердце. Буду ли я строить отношения с мамой? Честно, я не знаю», — написала она.
Девушка также опровергла домыслы о причастности отца к её исчезновению: их брак переживал трудности, но мать ушла не только поэтому.
