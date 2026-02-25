Самолёт Лукашенко приземлился в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина. Кадры из столичного аэропорта публикует близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко прибыл в Москву. Видео © Telegram / Пул Первого

Лукашенко встретил в московском аэропорту в том числе Юрий Селиверстов, занимающий пост главы белорусской дипмиссии в России. Все встречи у президента назначены на завтрашний день.