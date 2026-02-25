Песков: Территориальный вопрос с Украиной решить «с ходу» нельзя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина рассчитывает решить территориальные вопросы быстро, однако на деле урегулированию должна предшествовать серьёзная подготовка. Своё мнение он высказал в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Вопрос территорий сложный, и, конечно, каким-то встречам серьёзным должна предшествовать очень скрупулёзная работа на экспертном уровне», — отметил Песков.