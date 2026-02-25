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Опубликовано 25 февраля, 18:04

Песков: Территориальный вопрос с Украиной решить «с ходу» нельзя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина рассчитывает решить территориальные вопросы быстро, однако на деле урегулированию должна предшествовать серьёзная подготовка. Своё мнение он высказал в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Вопрос территорий сложный, и, конечно, каким-то встречам серьёзным должна предшествовать очень скрупулёзная работа на экспертном уровне», — отметил Песков.

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Ранее Песков сообщил, что дата и место следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине пока не определены. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что новый раунд переговоров России, Украины и США может состояться в ближайшие десять дней. Встреча пройдёт с участием делегаций двух стран, а также Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд.

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Александра Мышляева
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