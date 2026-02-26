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Опубликовано 26 февраля, 10:14

«Волнует собственная шкура»: Политолог разоблачил манипуляцию Буданова* на фоне переговоров

Политолог Светов объяснил, зачем Буданов* предложил эмбарго на удары по центрам принятия решений

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / АР

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / АР

Неожиданное заявление главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* о необходимости воздерживаться от ударов по центрам принятия решений вызвало широкий резонанс. Политолог Юрий Светов в беседе с «Царьградом» связал смену риторики киевского режима не с гуманитарными соображениями, а с прагматичным расчётом и реакцией на угрозу ответных шагов.

Советский бункер не спасёт вечно шкерящегося Зеленского от удара РФ, уверен военный эксперт
Советский бункер не спасёт вечно шкерящегося Зеленского от удара РФ, уверен военный эксперт

Человек, инициировавший террористические акты и атаки на гражданские объекты, вдруг заговорил о правилах. Это указывает на обеспокоенность украинского руководства из-за возможных ударов со стороны России, особенно с учётом их неудачной атаки на резиденцию президента РФ.

«То есть до него вдруг, видимо, стало доходить после той атаки, которую они предприняли на Валдай, что ответный удар будет затрагивать и Зеленского, и его. Буданов* забеспокоился. Его же волнуют не мирные граждане, его волнует собственная шкура», — подчеркнул эксперт.

Буданов*: Близится момент, когда по Украине будут приняты окончательные решения
Буданов*: Близится момент, когда по Украине будут приняты окончательные решения

Напомним, ранее Кирилл Буданов* заявил, что украинские военные не должны наносить удары по центрам принятия решений и местам пребывания президента России Владимира Путина, а российские ВС – Владимира Зеленского. По его мнению, подобные правила стороны обязаны соблюдать в условиях проходящих непростых переговоров по мирному урегулированию конфликта.

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*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Борис Эльфанд
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