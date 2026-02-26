Неожиданное заявление главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* о необходимости воздерживаться от ударов по центрам принятия решений вызвало широкий резонанс. Политолог Юрий Светов в беседе с «Царьградом» связал смену риторики киевского режима не с гуманитарными соображениями, а с прагматичным расчётом и реакцией на угрозу ответных шагов.

Человек, инициировавший террористические акты и атаки на гражданские объекты, вдруг заговорил о правилах. Это указывает на обеспокоенность украинского руководства из-за возможных ударов со стороны России, особенно с учётом их неудачной атаки на резиденцию президента РФ.

«То есть до него вдруг, видимо, стало доходить после той атаки, которую они предприняли на Валдай, что ответный удар будет затрагивать и Зеленского, и его. Буданов* забеспокоился. Его же волнуют не мирные граждане, его волнует собственная шкура», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Кирилл Буданов* заявил, что украинские военные не должны наносить удары по центрам принятия решений и местам пребывания президента России Владимира Путина, а российские ВС – Владимира Зеленского. По его мнению, подобные правила стороны обязаны соблюдать в условиях проходящих непростых переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.