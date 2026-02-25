Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 13:39

Советский бункер не спасёт вечно шкерящегося Зеленского от удара РФ, уверен военный эксперт

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский показал кадры из подземного укрытия на Банковой — сети советских бункеров, построенных с учётом защиты от ядерного удара. Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко пояснил, что глубина бункеров оценивается в 40–90 метров, толщина железобетонных перекрытий — до трёх метров.

Парадокс СВО: Упрямство Зеленского помогает России на фронте
Парадокс СВО: Упрямство Зеленского помогает России на фронте

Для пробития такой защиты у России есть тактические ядерные заряды или «Орешник». Не менее эффективны «Кинжалы» — ими уже поражали заглублённые хранилища в Хмельницкой области. Также в арсенале ВС РФ есть ФАБ-9000 и ОБАБ-1500 с модулями планирования, однако пробить 90 метров за один раз крайне сложно. При этом для ликвидации Зеленского бить по бункеру необязательно — он не раз бывал в зоне досягаемости.

«Поэтому, если будет принято политическое решение ликвидировать Зеленского — это сделают, безотносительно какого-либо бункера. А до тех пор, пока такого решения нет, то и расковыривать убежище тоже нет смысла», — заключил эксперт.

«Никого не напоминает?» Прячущегося в советском бункере Зеленского сравнили с Гитлером
«Никого не напоминает?» Прячущегося в советском бункере Зеленского сравнили с Гитлером

Напомним, ранее Владимир Зеленский показал кадры из советского бункера, где прятался от России. Позже в беседе с Life.ru военный эксперт раскрыл лицемерие Зеленского, который забыл декоммунизировать свой советский бункер.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • «Орешник» (ракета)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar