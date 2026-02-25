Владимир Зеленский показал кадры из подземного укрытия на Банковой — сети советских бункеров, построенных с учётом защиты от ядерного удара. Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко пояснил, что глубина бункеров оценивается в 40–90 метров, толщина железобетонных перекрытий — до трёх метров.

Для пробития такой защиты у России есть тактические ядерные заряды или «Орешник». Не менее эффективны «Кинжалы» — ими уже поражали заглублённые хранилища в Хмельницкой области. Также в арсенале ВС РФ есть ФАБ-9000 и ОБАБ-1500 с модулями планирования, однако пробить 90 метров за один раз крайне сложно. При этом для ликвидации Зеленского бить по бункеру необязательно — он не раз бывал в зоне досягаемости.

«Поэтому, если будет принято политическое решение ликвидировать Зеленского — это сделают, безотносительно какого-либо бункера. А до тех пор, пока такого решения нет, то и расковыривать убежище тоже нет смысла», — заключил эксперт.

Напомним, ранее Владимир Зеленский показал кадры из советского бункера, где прятался от России. Позже в беседе с Life.ru военный эксперт раскрыл лицемерие Зеленского, который забыл декоммунизировать свой советский бункер.