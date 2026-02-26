Кремль признателен США за помощь в урегулировании конфликта на Украине

Москва официально выразила благодарность Вашингтону за посреднические усилия в урегулировании конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подтвердив, что все стороны продолжают работу над мирным процессом.

«В том числе и американские переговорщики, американская сторона, коей мы весьма признательны за продолжение этих усилий», — сказал Песков, подчеркнув позитивную роль США в диалоге.