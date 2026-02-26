Кремль признателен США за помощь в урегулировании конфликта на Украине
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Москва официально выразила благодарность Вашингтону за посреднические усилия в урегулировании конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подтвердив, что все стороны продолжают работу над мирным процессом.
«В том числе и американские переговорщики, американская сторона, коей мы весьма признательны за продолжение этих усилий», — сказал Песков, подчеркнув позитивную роль США в диалоге.
Ранее Life.ru писал, что в Белом доме видят сдвиги по Украине: вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прогресс на переговорах есть и с российской, и с украинской стороной, а дипломатические усилия нужно наращивать. А спецпредставитель президента Трампа Стив Уиткофф анонсировал новый раунд трёхсторонних переговоров по Украине — встреча делегаций России, США и Украины с его участием, а также Джареда Кушнера и команд может состояться в ближайшие 10 дней.
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