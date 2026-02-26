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Опубликовано 26 февраля, 12:11

Немецкий бизнесмен советует России закончить конфликт на Украине ядерным ударом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MagKlodelArt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MagKlodelArt

Немецкий бизнесмен Ким Дотком выступил с резонансным заявлением, призвав Россию незамедлительно завершить конфликт на Украине с помощью ядерного оружия. По его мнению, Москва испробовала все мирные способы, но время на исходе.

«Вы — Россия. Ведёте себя как ядерная держава в мире. Можете положить этому конец завтра. Отправьте тактическую ядерную бомбу на «Орешнике» в Северное море. Люди в Европе и Великобритании должны понять, что ядерная угроза реальна и что ваше терпение имеет предел», — заявил Дотком у себя в соцсетях.

Владимир Зеленский, по его мнению, готов применить ядерное оружие или грязную бомбу сразу же после получения. Дотком призвал дать Западу ультиматум: неделя на прекращение войны и остановку поставок оружия Киеву.

«У вас лучшие карты в игре, выигрышная комбинация. Покажите им, что с вами лучше не связываться, и всё скоро закончится», — обратился немецкий бизнесмен к России.

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Напомним, Служба внешней разведки РФ раскрыла, что Лондон и Париж обдумывают возможность передать ядерное оружие киевскому режиму. В Кремле заявили, что подобные шаги грубо нарушают международное право. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: информация о возможной передаче ядерного оружия будет учитываться в переговорах по Украине. Сегодня в Госдуме пройдёт пленарное заседание, где депутаты выступят с обращением к европейским коллегам на основе данных СВР.

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Александра Мышляева
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