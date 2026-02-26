Немецкий бизнесмен Ким Дотком выступил с резонансным заявлением, призвав Россию незамедлительно завершить конфликт на Украине с помощью ядерного оружия. По его мнению, Москва испробовала все мирные способы, но время на исходе.

«Вы — Россия. Ведёте себя как ядерная держава в мире. Можете положить этому конец завтра. Отправьте тактическую ядерную бомбу на «Орешнике» в Северное море. Люди в Европе и Великобритании должны понять, что ядерная угроза реальна и что ваше терпение имеет предел», — заявил Дотком у себя в соцсетях.

Владимир Зеленский, по его мнению, готов применить ядерное оружие или грязную бомбу сразу же после получения. Дотком призвал дать Западу ультиматум: неделя на прекращение войны и остановку поставок оружия Киеву.

«У вас лучшие карты в игре, выигрышная комбинация. Покажите им, что с вами лучше не связываться, и всё скоро закончится», — обратился немецкий бизнесмен к России.