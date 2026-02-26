В Госдуме сочли техническим перенос трёхсторонней встречи по Украине
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Перенос трёхсторонней встречи России, США и Украины — не повод для паники. Первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа уверен: задержка связана с техническими вопросами, а не с политическими разногласиями.
«Это технические вопросы, где и как удобнее. Идут шаг за шагом. По многим темам есть шероховатости определённые, вот надо выравнивать шероховатости, чтобы уже встречи были более детальные», — пояснил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Чепа призвал не искать в этом переносе чего-то хорошего или негативного. По его словам, в настоящее время идёт обычный рабочий процесс.
Ранее Life.ru писал, что в Белом доме видят сдвиги по Украине: вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прогресс на переговорах есть и с российской, и с украинской стороной, а дипломатические усилия нужно наращивать. А спецпредставитель президента Трампа Стив Уиткофф анонсировал новый раунд трёхсторонних переговоров по Украине — встреча делегаций России, США и Украины с его участием, а также Джареда Кушнера и команд может состояться в ближайшие 10 дней.
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