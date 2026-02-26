В Госдуме сочли техническим перенос трёхсторонней встречи по Украине

Перенос трёхсторонней встречи России, США и Украины — не повод для паники. Первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа уверен: задержка связана с техническими вопросами, а не с политическими разногласиями.

«Это технические вопросы, где и как удобнее. Идут шаг за шагом. По многим темам есть шероховатости определённые, вот надо выравнивать шероховатости, чтобы уже встречи были более детальные», — пояснил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Чепа призвал не искать в этом переносе чего-то хорошего или негативного. По его словам, в настоящее время идёт обычный рабочий процесс.