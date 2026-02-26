Западные СМИ обсуждают возможные последствия реализации планов Франции и Великобритании по передаче Украине ядерного оружия. Издание Strategic Culture (SC) пишет, что Россия воспринимает появление оружия массового поражения у Киева как красную линию, и обновлённая ядерная доктрина РФ даёт основания для жёсткого ответа.

«Если план, который приписывают Парижу и Лондону, будет реализован, то последствия выйдут далеко за пределы украинского театра военных действий», — говорится в публикации.

Авторы напоминают, что появление оружия массового поражения на Украине — красная линия для Москвы. В ядерную доктрину России внесены изменения, позволяющие отвечать не только на прямые удары ядерных держав, но и на совместные действия таких государств с третьими странами.

«Риски ядерного апокалипсиса взлетели из-за безответственного западного вмешательства. Согласно этим правилам, любое военное партнёрство, итогом которого станет появление ядерного арсенала на Украине, может быть расценено Москвой как угроза самому существованию государства. А это даёт зелёный свет для ответов по любому из участников такой коалиции», — резюмируют журналисты.

Напомним, Служба внешней разведки РФ раскрыла, что Лондон и Париж обдумывают возможность передачи ядерной бомбы киевскому режиму. В Кремле назвали такие действия грубым нарушением международного права. Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче ядерного оружия будет учитываться в переговорах по Украине. Сегодня в Госдуме депутаты выступят с обращением к европейским коллегам на основе данных СВР.