Буданов* утверждает, что Украина делает всё для скорого урегулирования конфликта
Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
Украина делает всё для скорого достижения мира, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов* в интервью ливанскому изданию Al Modon. По словам бывшего главы военной разведки Незалежной, он не слышал о сроках окончания переговоров, установленных США, о чём ранее заявлял Владимир Зеленский. По его словам, диалог между Москвой и Киевом — «очень сложный процесс».
«Установить какие-то точные сроки их завершения невозможно. И, конечно, мы делаем всё возможное, чтобы ускорить его», — добавил Буданов*.
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для проведения переговоров. При этом он в очередной раз исключил возможность отказа от территорий Донбасса. В Кремле отмечали, что встреча возможна только для финализации договорённостей.
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