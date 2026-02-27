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Опубликовано 27 февраля, 16:03

Буданов* утверждает, что Украина делает всё для скорого урегулирования конфликта

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Украина делает всё для скорого достижения мира, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов* в интервью ливанскому изданию Al Modon. По словам бывшего главы военной разведки Незалежной, он не слышал о сроках окончания переговоров, установленных США, о чём ранее заявлял Владимир Зеленский. По его словам, диалог между Москвой и Киевом — «очень сложный процесс».

«Установить какие-то точные сроки их завершения невозможно. И, конечно, мы делаем всё возможное, чтобы ускорить его», — добавил Буданов*.

Степашин: Пока Зеленский у власти, результатов в переговорах не будет
Степашин: Пока Зеленский у власти, результатов в переговорах не будет

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для проведения переговоров. При этом он в очередной раз исключил возможность отказа от территорий Донбасса. В Кремле отмечали, что встреча возможна только для финализации договорённостей.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Матвей Константинов
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