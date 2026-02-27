Буданов* утверждает, что Украина делает всё для скорого урегулирования конфликта

Украина делает всё для скорого достижения мира, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов* в интервью ливанскому изданию Al Modon. По словам бывшего главы военной разведки Незалежной, он не слышал о сроках окончания переговоров, установленных США, о чём ранее заявлял Владимир Зеленский. По его словам, диалог между Москвой и Киевом — «очень сложный процесс».