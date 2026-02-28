В Тегеране опровергли сообщения о ранении президента Ирана Пезешкиана

По данным источника, Пезешкиан находится в полной безопасности, угрозы его жизни нет. Опровержение публикуется на фоне многочисленных сообщений, распространяемых в западных и израильских медиа, о возможных жертвах среди иранского руководства в результате ночной атаки.

Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль и США начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и военным объектам в нескольких провинциях — в ответ Тегеран закрыл небо и пригрозил возмездием, а Израиль привёл силы в полную боеготовность. Атака стала кульминацией многомесячного кризиса: после июньской войны 2025 года стороны так полностью и не вернулись к дипломатии, внутренние протесты в Иране на фоне краха экономики ослабили Тегеран, а переговоры по ядерной сделке сорвались. Усилив регион крупнейшим с 2003 года контингентом, США и Израиль перешли от угроз к действиям, фактически поставив крест на мирном урегулировании.