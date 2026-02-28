В Тегеране опровергли сообщения о ранении президента Ирана Пезешкиана
Обложка © ТАСС / Zuma
Президент Ирана Масуд Пезешкиан жив и невредим, несмотря на ракетные обстрелы со стороны Израиля и США. Об этом сообщает иранское агентство Mehr, ссылаясь на собственные источники.
«Президент Масуд Пезешкиан совершенно здоров, он не пострадал», — цитирует агентство слова собеседника в иранских властных структурах.
По данным источника, Пезешкиан находится в полной безопасности, угрозы его жизни нет. Опровержение публикуется на фоне многочисленных сообщений, распространяемых в западных и израильских медиа, о возможных жертвах среди иранского руководства в результате ночной атаки.
Напомним, 28 февраля 2026 года Израиль и США начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и военным объектам в нескольких провинциях — в ответ Тегеран закрыл небо и пригрозил возмездием, а Израиль привёл силы в полную боеготовность. Атака стала кульминацией многомесячного кризиса: после июньской войны 2025 года стороны так полностью и не вернулись к дипломатии, внутренние протесты в Иране на фоне краха экономики ослабили Тегеран, а переговоры по ядерной сделке сорвались. Усилив регион крупнейшим с 2003 года контингентом, США и Израиль перешли от угроз к действиям, фактически поставив крест на мирном урегулировании.
Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп следит за развитием событий из своей флоридской резиденции, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание в подземном бункере после удара по Ирану.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.