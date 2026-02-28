Владимир Путин
28 февраля, 11:51

Агентство ISNA сообщило о гибели 24 детей при ударе по школе для девочек в Иране

Последствия одного из ударов США и Израиля по Ирану. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Выросло число детей, погибших при ударе по начальной школе для девочек в иранском Минабе. Как пишет агентство ISNA со ссылкой на власти, на данный момент обнаружено 24 тела.

«На данный момент в результате атаки Израиля и США по округу Минаб погибли 24 учащихся», — говорится в сообщении.

Трамп обратится к нации после ударов по Ирану
Трамп обратится к нации после ударов по Ирану

Напомним, Генштаб ВС Ирана возложил ответственность за удар по школе для девочек в Минабе на США. Известно, что под завалами остаются десятки детей. Здание полностью уничтожено.

Утром 28 февраля 2026 года вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по Тегерану, а также по объектам, расположенным в провинциях Исфахан, Кум и Керманшах. Иран закрыл национальное воздушное пространство и заявил о подготовке ответных мер. В связи с возросшей угрозой иранских ударов, Израиль перевёл свои войска в состояние повышенной боеготовности. В МИД РФ назвали атаку на Иран попыткой силового диктата.

Матвей Константинов
