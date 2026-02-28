Российские туристы заметили военные самолёты над аэропортом Абу-Даби
Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance
Российские туристы увидели военные самолёты в небе над столицей ОАЭ Абу-Даби. Об этом пишет SHOT.
Военные самолёты над аэпортом Абу-Даби. Видео © Telegram / SHOT
Россияне летели на Пхукет с пересадкой в столице Объединённых Арабских Эмиратов, однако из-за начавшегося конфликта сейчас не могут покинуть аэропорт. По их словам, истребители один за другим пролетают прямо над зданием воздушной гавани.
Как передают очевидцы, внутри здания аэровокзала паники нет: сотрудники раздают прохладительные напитки, обстановка остаётся сдержанной. Отдыхающие обратили внимание, что посадка пока объявлена только для лайнера, следующего в Лондон, тогда как остальные рейсы, включая их собственный, значатся в графике как отменённые. Тем временем воздушная гавань Дубая полностью остановила отправку и приём самолётов, не называя сроков возобновления работы.
Ранее иранские СМИ заявили об ударах по военным базам США в шести странах Ближнего Востока. Также сообщалось о поражении целей в Израиле. Утром 28 февраля 2026 года еврейское государство при поддержке США атаковало Иран. Удары пришлись по Тегерану, ядерным объектам и штабам КСИР. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и дроны по Израилю и базам США, заявив об отмене всех «красных линий».
