Посольство призвало россиян в ОАЭ не посещать места массового скопления людей

Гражданам России, находящимся на территории Объединённых Арабских Эмиратов, стоит отказаться от дальних поездок и посещения мест массового скопления людей. Об этом заявили в Посольстве РФ, комментируя обострение из-за ударов США и Израиля по Ирану.

«Призываем внимательно следить за официальными сообщениями властей ОАЭ... Вероятны отмены, задержки и изменения в графике авиарейсов. Просим отслеживать соответствующую информацию на интернет-сайтах международных аэропортов ОАЭ и авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Ранее иранские СМИ заявили об ударах по военным базам США в шести странах Ближнего Востока. Также сообщалось о поражении целей в Израиле.