28 февраля, 11:59

Посольство призвало россиян в ОАЭ не посещать места массового скопления людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Markus Mainka

Гражданам России, находящимся на территории Объединённых Арабских Эмиратов, стоит отказаться от дальних поездок и посещения мест массового скопления людей. Об этом заявили в Посольстве РФ, комментируя обострение из-за ударов США и Израиля по Ирану.

«Призываем внимательно следить за официальными сообщениями властей ОАЭ... Вероятны отмены, задержки и изменения в графике авиарейсов. Просим отслеживать соответствующую информацию на интернет-сайтах международных аэропортов ОАЭ и авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Ранее иранские СМИ заявили об ударах по военным базам США в шести странах Ближнего Востока. Также сообщалось о поражении целей в Израиле.

Утром 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США атаковал Иран. Удары пришлись по Тегерану, ядерным объектам и штабам КСИР. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и дроны по Израилю и базам США, заявив об отмене всех «красных линий». Ближний Восток закрыл воздушное пространство, мировые авиакомпании отменили рейсы. В Израиле введено ЧП, мобилизованы 70 тысяч резервистов.

Матвей Константинов
