КСИР заявил о поражении корабля ВМС США с ракетами Tomahawk

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении удара по вспомогательному кораблю Военно-морских сил Соединённых Штатов. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Боевой вспомогательный корабль с [ракетами] Maritime Strike Tomahawk США был серьёзно повреждён ракетами ВМС КСИР», — говорится в заявлении иранского военного ведомства.

В КСИР также подчеркнули, что другие морские ресурсы американского флота отныне будут находиться в зоне поражения ракет и беспилотников Ирана.

«Другие морские ресурсы ВМС США в дальнейшем будут находиться в зоне поражения ракет и беспилотников КСИР», — добавили в корпусе.

Официальный Пентагон пока не комментирует это заявление.