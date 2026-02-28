Владимир Путин
28 февраля, 16:16

КСИР заявил о поражении корабля ВМС США с ракетами Tomahawk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mrivserg

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении удара по вспомогательному кораблю Военно-морских сил Соединённых Штатов. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Боевой вспомогательный корабль с [ракетами] Maritime Strike Tomahawk США был серьёзно повреждён ракетами ВМС КСИР», — говорится в заявлении иранского военного ведомства.

В КСИР также подчеркнули, что другие морские ресурсы американского флота отныне будут находиться в зоне поражения ракет и беспилотников Ирана.

«Другие морские ресурсы ВМС США в дальнейшем будут находиться в зоне поражения ракет и беспилотников КСИР», — добавили в корпусе.

Официальный Пентагон пока не комментирует это заявление.

Ранне стало известно, что КСИР дал старт операции «Правдивое обещание 4» в ответ на удары США и Израиля. На фоне атаки США и Израиля по Ирану прогремел взрыв в начальной школе для девочек в иранском Минабе. Число погибших в результате удара по школе для девочек на юге Ирана увеличилось до 85.

