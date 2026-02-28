Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 85
Число погибших в результате удара по школе для девочек на юге Ирана увеличилось до 85. Об этом сообщили местные власти.
В здании находились ученицы и сотрудники учреждения. Часть пострадавших была госпитализирована.
Напомним, на фоне атаки США и Израиля по Ирану прогремел взрыв в начальной школе для девочек в иранском Минабе. Изначально сообщалось о пяти погибших, но позднее число жертв сильно выросло. Здание разрушено, это заметно на жутком видео из Сети. Генштаб ВС Исламской Республики уже возложил ответственность за трагедию на США, так как именно Вашингтон играет ключевую роль в нынешней эскалации. А министр иностранных дел Исламской Республики рассказал о жертвах трагедии главе МИД РФ Сергею Лаврову. Дипломат подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.
