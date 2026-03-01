Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 23:47

Израиль предпринял шаги для срыва американо-иранских переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tunasalmon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tunasalmon

Высокопоставленный дипломат сообщил NBC News, что Израиль предпринял действия, чтобы не допустить заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном. Переговоры, по его словам, находились на финальной стадии.

«В очередной раз, когда переговоры приблизились к успеху, Израиль вмешался», — заявил дипломат.

Источник добавил, что Израиль сорвал переговоры в решающий момент. По его словам, в этой ситуации «израильский хвост виляет американской собакой» — намёк на давление на внешнюю политику США.

Захарова: Запад «не замечает» информацию о мёртвых детях в Иране
Захарова: Запад «не замечает» информацию о мёртвых детях в Иране

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, атаковав Тегеран и более десятка других городов. Целями стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar