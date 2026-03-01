Израиль предпринял шаги для срыва американо-иранских переговоров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tunasalmon
Высокопоставленный дипломат сообщил NBC News, что Израиль предпринял действия, чтобы не допустить заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном. Переговоры, по его словам, находились на финальной стадии.
«В очередной раз, когда переговоры приблизились к успеху, Израиль вмешался», — заявил дипломат.
Источник добавил, что Израиль сорвал переговоры в решающий момент. По его словам, в этой ситуации «израильский хвост виляет американской собакой» — намёк на давление на внешнюю политику США.
Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, атаковав Тегеран и более десятка других городов. Целями стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана.
