Израиль предпринял шаги для срыва американо-иранских переговоров

Высокопоставленный дипломат сообщил NBC News, что Израиль предпринял действия, чтобы не допустить заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном. Переговоры, по его словам, находились на финальной стадии.

«В очередной раз, когда переговоры приблизились к успеху, Израиль вмешался», — заявил дипломат.

Источник добавил, что Израиль сорвал переговоры в решающий момент. По его словам, в этой ситуации «израильский хвост виляет американской собакой» — намёк на давление на внешнюю политику США.