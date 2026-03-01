В Дубае обломки сбитых беспилотников ранили двух человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Markus Mainka
Два человека пострадали в результате падения обломков беспилотников, перехваченных силами противовоздушной обороны в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.
«Власти подтвердили, что обломки беспилотников, перехваченных средствами ПВО, упали во дворах двух домов в Дубае, в результате два человека получили ранения», — отмечается в заявлении.
Пострадавшим была незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние не уточняется.
Ранее в воскресенье местные СМИ сообщали о звуках взрывов в Дубае, вызванных работой систем ПВО, которые отражали массированную ракетную атаку со стороны Ирана. Иранская операция, получившая название «Правдивое обещание 4», стала ответом на удары США и Израиля по иранской территории.
