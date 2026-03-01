В Сочи из-за угроз атак БПЛА отложен матч РПЛ и прерван хоккейный поединок КХЛ

В Сочи одновременно возникли проблемы с проведением спортивных событий: футбольный матч «Сочи» — «Спартак» перенесён на час, а хоккейный поединок «Сочи» — «Торпедо» остановлен из-за угрозы атаки беспилотников.

«В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности по решению главного арбитра изменено время начала матча «Сочи» — «Спартак». Игра перенесена на 17:30 мск», — сообщила пресс-служба РПЛ.

Матч РПЛ из 19-го тура изначально должен был стартовать в 16:30 мск. Одновременно в хоккейной КХЛ игра между «Сочи» и нижегородским «Торпедо» была остановлена по ходу третьего периода при счёте 1:1. Болельщиков попросили покинуть трибуны.

Ранее стало известно, что матч 22-го тура Первой лиги между ФК «Черноморец» и «Торпедо» состоится без зрителей из‑за действующего режима опасности атак беспилотников. По турнирной таблице команды идут рядом: «Черноморец» с 24 очками занимает 13‑е место, а «Торпедо» уступает три очка и находится на 15‑й позиции. Встреча начнётся в 15:30 мск.