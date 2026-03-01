Масуд Пезешкиан заявил о начале работы Временного руководящего совета Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Временный совет приступил к руководству страной до избрания постоянного лидера. Политик обратился к нации и пообещал наносить удары по врагу.

«Мы доведём наших врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности. Мы должны быть едины перед лицом планов врагов», — подчеркнул он.

Временный совет Ирана будет управлять страной до избрания нового постоянного руководителя. В своём обращении президент подчеркнул необходимость единства перед внешними угрозами и пообещал ответные действия против врагов, затрагивающие их военные объекты и возможности.

Ранее Пезешкиан охарактеризовал убийство верховного лидера Али Хаменеи результатом удара США и Израиля как открытое объявление войны мусульманам во всём мире. Он отметил, что аятолла был выдающимся лидером шиитского мира и подчеркнул, что нападение особенно направлено против шиитов. После убийства Хаменеи его обязанности будут исполнять Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и аятолла Алиреза Арафи.