1 марта, 15:00

Матч «Сочи» — «Спартак» перенесли из-за режима беспилотной опасности

Встречу 19-го тура Российской премьер-лиги между футбольными клубами «Сочи» и «Спартак» пришлось отложить. Организаторы приняли такое решение незадолго до стартового свистка.

Изначально игру планировали начать в 16:30 по московскому времени. Позже старт встречи сдвинули на час — причиной стало введение в регионе режима беспилотной опасности.

Однако пауза затянулась. В лиге объяснили, что по решению арбитра проведение матча в текущих условиях невозможно. Ожидается, что игра состоится завтра, 2 марта.

В заявлении РПЛ подчеркнули, что безопасность болельщиков и участников — главный приоритет. О времени и месте перенесенной встречи стороны пообещали проинформировать позднее.

В аэропортах Сочи и Краснодара задержали 60 рейсов из-за угрозы атаки дронов
Никита Никонов
