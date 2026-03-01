Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 15:33

Число погибших школьниц при ударе США и Израиля по Минабу выросло до 153

Обложка © ТАСС / ABEDIN TAHERKENAREH / ЕРА

Обложка © ТАСС / ABEDIN TAHERKENAREH / ЕРА

Количество жертв удара Израиля и США по начальной школе в иранском городе Минаб достигло 153 человек. Об этом сообщил глава города Мохаммад Радмехр, слова которого приводит агентство Mizan.

«Число учениц, погибших в начальной школе города Минаб, достигло 153 человек», — заявил Радмехр.

Трагедия произошла 28 февраля. Удар был нанесён по школе, в которой находились дети. Ранее сообщалось о меньшем количестве жертв, однако по мере разбора завалов цифра выросла до 153 погибших учениц. Также погибли родители, которые ждали школьниц.

Захарова: Запад «не замечает» информацию о мёртвых детях в Иране
Захарова: Запад «не замечает» информацию о мёртвых детях в Иране

Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым проинформировал российского коллегу о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar