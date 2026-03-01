Число погибших школьниц при ударе США и Израиля по Минабу выросло до 153

Количество жертв удара Израиля и США по начальной школе в иранском городе Минаб достигло 153 человек. Об этом сообщил глава города Мохаммад Радмехр, слова которого приводит агентство Mizan.

«Число учениц, погибших в начальной школе города Минаб, достигло 153 человек», — заявил Радмехр.

Трагедия произошла 28 февраля. Удар был нанесён по школе, в которой находились дети. Ранее сообщалось о меньшем количестве жертв, однако по мере разбора завалов цифра выросла до 153 погибших учениц. Также погибли родители, которые ждали школьниц.

Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым проинформировал российского коллегу о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия.