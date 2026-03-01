Дрон Ирана попал в многоэтажку в Дубае, но не взорвался
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TTstudio
В рамках масштабной операции «Правдивое обещание 4» иранский беспилотник атаковал жилую многоэтажку в Дубае, однако взрыватель дрона не сработал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источников, БПЛА врезался в одну из квартир, повредив остекление, предметы интерьера и мебель. К счастью, хозяева не пострадали. Части дрона разлетелись — некоторые обломки оказались на балконе нижнего этажа и на площадке возле дома.
Помимо этого удара, Иран атаковал французскую военно-морскую базу Camp de la Paix, базу Ас-Салям в Абу-Даби и нефтяную вышку на территории ОАЭ. Власти Эмиратов выступили с жёстким заявлением, подчеркнув, что оставляют за собой право на ответные удары по территории Ирана.
