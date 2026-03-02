Российские дипломаты сообщили о попытках атак на ключевые газовые артерии, по которым топливо идёт в Европу. По информации газеты «Известия» , ссылающейся на посольство РФ в Анкаре, злоумышленники пытались устроить диверсии против инфраструктуры «Голубого потока» и «Турецкого потока».

Ранее российские спецслужбы зафиксировали подготовку Киева к диверсиям на трубопроводах в Чёрном море. Подрывы «Турецкого потока» и «Голубого потока» могут быть выгодны западным странам для создания хаоса в Турции, которая более лояльна к России. Также сообщалось, что положение Израиля может стать критическим, если Турция упрочит свой союз с Пакистаном и Саудовской Аравией. Если до 2010 года страны выступали партнёрами и проводниками влияния США в регионе, то сегодня их можно назвать противниками.