1 марта, 23:06

Посольство России в Анкаре сообщило о попытках диверсий на «Турецком потоке»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lisic

Российские дипломаты сообщили о попытках атак на ключевые газовые артерии, по которым топливо идёт в Европу. По информации газеты «Известия», ссылающейся на посольство РФ в Анкаре, злоумышленники пытались устроить диверсии против инфраструктуры «Голубого потока» и «Турецкого потока».

В диппредставительстве подтвердили, что неизвестные предпринимали попытки диверсий против инфраструктуры этих магистралей. Москва оперативно проинформировала турецкие власти о возникших угрозах.

Ранее российские спецслужбы зафиксировали подготовку Киева к диверсиям на трубопроводах в Чёрном море. Подрывы «Турецкого потока» и «Голубого потока» могут быть выгодны западным странам для создания хаоса в Турции, которая более лояльна к России. Также сообщалось, что положение Израиля может стать критическим, если Турция упрочит свой союз с Пакистаном и Саудовской Аравией. Если до 2010 года страны выступали партнёрами и проводниками влияния США в регионе, то сегодня их можно назвать противниками.

Виталий Приходько
