2 марта, 08:17

В Красном Лимане развернулись ожесточённые городские бои

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённых боях в Красном Лимане и продвижении российских войск к Оскольскому водохранилищу. Об этом он рассказал в беседе с «Вестями».

По словам Пушилина, основные столкновения сейчас идут в районе Александровки и Коровьего Яра. Российские подразделения постепенно продвигаются к водохранилищу. Также улучшаются позиции на подступах к Святогорску — бои развернулись в районах Соснового и Яровой.

«В самом Красном Лимане ожесточённые боестолкновения, городские бои, но наши бойцы держат ситуацию под контролем», — подчеркнул глава Донецкой Народной Республики.

Украинские дроноводы трясли с Киева деньги за уничтожение фейковых терминалов Starlink
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия освободила населённый пункт Нескучное Харьковской области. За его оборону отвечала украинская бригада «Хартия», в которой служат наиболее мотивированные и идейные боевики киевского режима.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
