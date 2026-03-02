В Красном Лимане развернулись ожесточённые городские бои
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённых боях в Красном Лимане и продвижении российских войск к Оскольскому водохранилищу. Об этом он рассказал в беседе с «Вестями».
По словам Пушилина, основные столкновения сейчас идут в районе Александровки и Коровьего Яра. Российские подразделения постепенно продвигаются к водохранилищу. Также улучшаются позиции на подступах к Святогорску — бои развернулись в районах Соснового и Яровой.
«В самом Красном Лимане ожесточённые боестолкновения, городские бои, но наши бойцы держат ситуацию под контролем», — подчеркнул глава Донецкой Народной Республики.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия освободила населённый пункт Нескучное Харьковской области. За его оборону отвечала украинская бригада «Хартия», в которой служат наиболее мотивированные и идейные боевики киевского режима.
