В Красном Лимане развернулись ожесточённые городские бои

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённых боях в Красном Лимане и продвижении российских войск к Оскольскому водохранилищу. Об этом он рассказал в беседе с «Вестями».

По словам Пушилина, основные столкновения сейчас идут в районе Александровки и Коровьего Яра. Российские подразделения постепенно продвигаются к водохранилищу. Также улучшаются позиции на подступах к Святогорску — бои развернулись в районах Соснового и Яровой.

«В самом Красном Лимане ожесточённые боестолкновения, городские бои, но наши бойцы держат ситуацию под контролем», — подчеркнул глава Донецкой Народной Республики.