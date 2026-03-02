Американский самолёт Palm Jet сбит над лагерем НАТО «‎Виктория» под Багдадом

В Ираке был подбит американский самолёт Palm Jet вблизи расположения военного лагеря НАТО «Виктория» под Багдадом. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания. Детали инцидента не приводятся.

«Американский самолёт Palm Jet был поражён в районе базы «Виктория», взлётно-посадочная полоса аэродрома, использующаяся американскими силами, также повреждена», — говорится в тексте.