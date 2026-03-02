Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

2 марта, 09:06
4813

Американский самолёт Palm Jet сбит над лагерем НАТО «‎Виктория» под Багдадом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

В Ираке был подбит американский самолёт Palm Jet вблизи расположения военного лагеря НАТО «Виктория» под Багдадом. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания. Детали инцидента не приводятся.

«Американский самолёт Palm Jet был поражён в районе базы «Виктория», взлётно-посадочная полоса аэродрома, использующаяся американскими силами, также повреждена», — говорится в тексте.

Напомним, Иран продолжает наносить ответные удары по Израилю и Саудовской Аравии. Зафиксировано попадание по одному из крупнейших НПЗ в мире, расположенному в аравийском Рас-Таннуре. Эксперты считают, что из-за этого может «зашататься» мировой рынок энергоресурсов. Иранское гостелевидение также сообщило об уничтожении военной базы США в Бахрейне и американского консульства в иракском Эрбиле. По данным Тегерана, оба объекта полностью разрушены в результате ударов.

Татьяна Миссуми
