Американский самолёт Palm Jet сбит над лагерем НАТО «Виктория» под Багдадом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner
В Ираке был подбит американский самолёт Palm Jet вблизи расположения военного лагеря НАТО «Виктория» под Багдадом. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания. Детали инцидента не приводятся.
«Американский самолёт Palm Jet был поражён в районе базы «Виктория», взлётно-посадочная полоса аэродрома, использующаяся американскими силами, также повреждена», — говорится в тексте.
Напомним, Иран продолжает наносить ответные удары по Израилю и Саудовской Аравии. Зафиксировано попадание по одному из крупнейших НПЗ в мире, расположенному в аравийском Рас-Таннуре. Эксперты считают, что из-за этого может «зашататься» мировой рынок энергоресурсов. Иранское гостелевидение также сообщило об уничтожении военной базы США в Бахрейне и американского консульства в иракском Эрбиле. По данным Тегерана, оба объекта полностью разрушены в результате ударов.
