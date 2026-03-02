«‎Дворец роз» из списка ЮНЕСКО повреждён при ударе США

При авиаударе США и Израиля пострадал объект ЮНЕСКО в Тегеране — дворец Голестан или «дворец роз». Об этом сообщило иранское агентство ISNA без уточнения деталий разрушений.

Дворец Голестан служил резиденцией Каджарской династии, которая правила Ираном с конца XVIII до начала XX века и сделала Тегеран столицей. В настоящее время здесь расположен музейный комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.