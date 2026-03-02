«Дворец роз» из списка ЮНЕСКО повреждён при ударе США
При авиаударе США и Израиля пострадал объект ЮНЕСКО в Тегеране — дворец Голестан или «дворец роз». Об этом сообщило иранское агентство ISNA без уточнения деталий разрушений.
Дворец Голестан служил резиденцией Каджарской династии, которая правила Ираном с конца XVIII до начала XX века и сделала Тегеран столицей. В настоящее время здесь расположен музейный комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары пришлись по Тегерану и другим крупным городам. В результате авианалётов погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и несколько высокопоставленных чиновников. В Иране объявлен 40-дневный траур. Тегеран в ответ начал атаки на Израиль и американские базы на Ближнем Востоке.
