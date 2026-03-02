Киев отказывается принимать спасённых российскими военными украинцев

Семеро граждан Украины, спасённых российскими военными из зоны боевых действий, хотят вернуться на родину, однако Киев не даёт согласие. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен объяснила, что в декабре российские военные вывезли из-под обстрелов в зоне СВО 46 украинцев. 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в РФ.

«Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину к родным и близким. Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе», — сказала Москалькова.

Она отметила, что процесс возвращения сложный и требует участия Международного комитета Красного Креста, Российского Красного Креста и белорусской стороны, через которую проходят маршруты возвращения.

«Поэтому это не просто так, что вот, пожалуйста, поезжайте на Украину. Но украинская сторона нам на сегодняшний день пока не ответила, что она готова принять этих людей», — подчеркнула уполномоченный.