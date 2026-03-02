«Настроение параноидальное»: СМИ узнали о страхе Пентагона перед затяжной войной с Ираном

Руководство Пентагона и других американских ведомств охватила паранойя на фоне ответных ударов Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, высокопоставленные представители военного ведомства всерьёз опасаются, что конфликт может выйти из-под контроля. Один из собеседников издания охарактеризовал обстановку как крайне напряжённую.

Главная тревога связана с возможной нехваткой средств противовоздушной обороны. Если боевые действия затянутся на несколько недель, запасы перехватчиков могут истощиться, тем более что для гарантированного уничтожения одной иранской ракеты зачастую требуется два-три боеприпаса.

Источники отмечают, что Пентагон фиксирует «десятки и десятки» ракет и беспилотников, запущенных Тегераном. Иран, по их словам, перешёл к полномасштабному возмездию. Количество уже поражённых объектов и интенсивность ответных ударов серьёзно беспокоят американские власти.