СК не будет расследовать самубийство баскетболиста Яниса Тиммы

Напомним, что после гибели баскетболиста Яниса Тиммы в декабре 2024 года его родственники инициировали судебные разбирательства с Анной Седоковой, оспаривая сделки с имуществом и действительность брачного договора, чтобы признать певицу незаконной наследницей. Как сообщает семья, им наконец вернули мобильный телефон спортсмена, в котором могут содержаться важные для дела данные. Имущественный спор обострился на фоне претензий родных, настаивающих на пересмотре наследства в пользу сына Тиммы от первого брака.