СК не будет расследовать самубийство баскетболиста Яниса Тиммы
Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Следственный комитет подвёл черту под историей гибели баскетболиста Яниса Тиммы спустя больше года. В возбуждении уголовного дела официально отказано. О решении ведомства заявила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы экс-супруги баскетболиста Анны Седоковой, узнал корреспондент Life.ru.
«По факту смерти Тиммы проведены две доследственные проверки. Следствие вынесло отказ в возбуждении дела», — заявила защитница.
Напомним, что после гибели баскетболиста Яниса Тиммы в декабре 2024 года его родственники инициировали судебные разбирательства с Анной Седоковой, оспаривая сделки с имуществом и действительность брачного договора, чтобы признать певицу незаконной наследницей. Как сообщает семья, им наконец вернули мобильный телефон спортсмена, в котором могут содержаться важные для дела данные. Имущественный спор обострился на фоне претензий родных, настаивающих на пересмотре наследства в пользу сына Тиммы от первого брака.
