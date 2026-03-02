Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 12:36

При падении ракеты в израильском городе Беэр-Шева пострадали 10 человек

Обложка © ТАСС / ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ТАСС / ЕРА

В южном израильском городе Беэр-Шева зафиксировано падение ракеты в ходе очередного удара Ирана. Об этом сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

«Десять человек пострадали в результате падения в Беэр-Шеве, все в легком состоянии», — сообщила радиостанция со ссылкой на медиков.

Израиль отрицает ответный удар Ирана по офису Нетаньяху
Израиль отрицает ответный удар Ирана по офису Нетаньяху

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В тот же день в собственной резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вместе с семьёй. 1 марта ЦАХАЛ объявил о завершении ликвидации высшего руководства страны. Сегодня, 2 марта, КСИР нанёс ответные удары по офису Нетаньяху и месту дислокации командующего ВВС Израиля.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar