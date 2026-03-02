При падении ракеты в израильском городе Беэр-Шева пострадали 10 человек
В южном израильском городе Беэр-Шева зафиксировано падение ракеты в ходе очередного удара Ирана. Об этом сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
«Десять человек пострадали в результате падения в Беэр-Шеве, все в легком состоянии», — сообщила радиостанция со ссылкой на медиков.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В тот же день в собственной резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вместе с семьёй. 1 марта ЦАХАЛ объявил о завершении ликвидации высшего руководства страны. Сегодня, 2 марта, КСИР нанёс ответные удары по офису Нетаньяху и месту дислокации командующего ВВС Израиля.
