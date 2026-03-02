Владимир Путин
2 марта, 11:47

Израиль отрицает ответный удар Ирана по офису Нетаньяху

Обложка © ТАСС / ЕРА

Израильская сторона не подтверждает воздушную атаку Ирана на офис премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом ТACС рассказал собственный источник в Израиле.

«Информация неверна», — подчеркнул собеседник агентства, комментируя завления Тегерана об ударе.

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану при поддержке друга Трампа

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи вместе с семьёй в собственной резиденции. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. Сегодня, 2 марта, КСИР сообщил об ответных ударах по офису Нетаньяху и месторасположению командующего ВВС страны.

