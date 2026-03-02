МИД: Посольство РФ в Тегеране не пострадало при ударе Израиля
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vanchai tan
Посольство России в Тегеране не пострадало при ударе по иранской столице. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Пострадавших среди сотрудников нет, посольство не пострадало», — заявила дипломат в беседе с ТАСС.
Недавно в КСИР сообщили, что во время удара ЦАХАЛ по иранской столице погибли не менее 20 человек.
Напомним, что ранее израильская армия нанесла удар по одной из центральных площадей в Тегеране, неподалёку от которой расположено здание российского посольства. Иранское агентство Tasnim сообщало, что речь идёт о площади Фирдоуси.
