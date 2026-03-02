Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 14:29

Командир взвода штурмовиков «Ахмата» Шило рассказал о тяжёлых боях в ЛНР

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Командир штурмового взвода спецназа «Ахмат» с позывным Шило рассказал военкору RT Владу Андрице о своём боевом пути. К 2022 году за плечами офицера уже были контртеррористическая операция в Ингушетии и командировка в Сирию. В зоне СВО он начинал как штурмовик.

Москалькова: Российские военные в декабре спасли 46 украинцев в зоне СВО
Москалькова: Российские военные в декабре спасли 46 украинцев в зоне СВО

Во время боёв за Белогоровку в ЛНР подразделение всю зиму жило в палатках на территории завода. Из-за перебоев со снабжением бойцам приходилось пить техническую воду из системы отопления. Шило также рассказал о спасении товарища Боцмана, которому миной оторвало ногу, — он эвакуировал брата по оружию под плотным огнём.

Всего же за службу офицер вынес с поля боя десятки людей. За успешные действия в Демидовке, где его взвод занял стратегическую улицу и позволил разрозненным подразделениям ВС РФ соединиться, Шило был удостоен ордена Мужества.

Ушедший на СВО за сыном боец «Ахмата» намерен вернуться на фронт после плена и потери глаза
Ушедший на СВО за сыном боец «Ахмата» намерен вернуться на фронт после плена и потери глаза

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что в начале СВО пользовался трофейными иностранными средствами индивидуальной защиты, но затем поменял их на российские. По словам генерал-лейтенанта, отечественные разработки качественнее, и всё найденное на фронте вооружение передаётся подразделением различным музеям.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar