Командир взвода штурмовиков «Ахмата» Шило рассказал о тяжёлых боях в ЛНР

Командир штурмового взвода спецназа «Ахмат» с позывным Шило рассказал военкору RT Владу Андрице о своём боевом пути. К 2022 году за плечами офицера уже были контртеррористическая операция в Ингушетии и командировка в Сирию. В зоне СВО он начинал как штурмовик.

Во время боёв за Белогоровку в ЛНР подразделение всю зиму жило в палатках на территории завода. Из-за перебоев со снабжением бойцам приходилось пить техническую воду из системы отопления. Шило также рассказал о спасении товарища Боцмана, которому миной оторвало ногу, — он эвакуировал брата по оружию под плотным огнём.

Всего же за службу офицер вынес с поля боя десятки людей. За успешные действия в Демидовке, где его взвод занял стратегическую улицу и позволил разрозненным подразделениям ВС РФ соединиться, Шило был удостоен ордена Мужества.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что в начале СВО пользовался трофейными иностранными средствами индивидуальной защиты, но затем поменял их на российские. По словам генерал-лейтенанта, отечественные разработки качественнее, и всё найденное на фронте вооружение передаётся подразделением различным музеям.