Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили риски вовлечения в конфликт Ирана

Главы МИД России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность возможным вовлечением третьих стран в конфликт вокруг Ирана. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.