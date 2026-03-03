Зарегистрированная в РФ Федерация кибатлетики хочет открыть 46 отделений за год

Министерство юстиции РФ 28 января 2026 года зарегистрировало межрегиональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация кибатлетики». Уже 24 февраля организация объявила о начале системного развития дисциплины в стране и о наборе партнёров для открытия 46 региональных отделений в течение года. Решение было принято на первом заседании руководящих органов, где утвердили стратегию развития на ближайшие пять лет.

Федерация создаётся при поддержке группы компаний «Моторика», «Сколиолоджик.ру», «Прима Орто», Всероссийской организации инвалидов с ампутацией «ОПОРА» и Союза «Кибатлетика». Президентом избран Андрей Давидюк — генеральный директор компании «Моторика».

Ключевые задачи организации — получение статуса общероссийской спортивной федерации, масштабирование кибатлетики с формированием широкой региональной сети, а также развитие международного направления, включая создание международной федерации совместно со странами БРИКС+.

«Регистрация Федерации — ключевой шаг к системному развитию кибатлетики в России. Мы формируем устойчивую спортивную экосистему федерального уровня и выводим дисциплину в международную повестку. В кибатлетике уже проводятся чемпионаты России, а в 2024 году в Казани мы собрали десять национальных команд. Уверен, кибатлетика станет спортом будущего и международным движением, в котором Россия будет центром компетенций и притяжения», — рассказал Life.ru президент Федерации Андрей Давидюк.

Кибатлетика — это адаптивная спортивная дисциплина, в которой спортсмены, использующие ассистивные технологии и средства реабилитации (протезы рук и ног, кресла-коляски, нейрогарнитуры), соревнуются в выполнении повседневных задач.

С 2017 года в соревнованиях приняли участие около 2500 атлетов из 42 регионов России, в том числе более 400 ветеранов. На «Играх будущего — 2024» в Казани кибатлетика объединила 40 участников из десяти стран. По итогам был подписан меморандум о международном развитии дисциплины.

С 2023 года Союз «Кибатлетика» совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и Фондом президентских грантов реализует проект «С кибатлетикой строим будущее» — двухнедельные комплексные реабилитационные смены для пользователей протезов рук и ног, включая гражданских лиц, пострадавших в зоне СВО. Программа действует в пяти центрах — в Московской, Новосибирской и Белгородской областях, а также в ЛНР и ДНР. Она включает физическую и психологическую реабилитацию, обучение пользованию протезами и социальную адаптацию. Завершающим этапом становится соревнование «Кибатлетика: троеборье».

Около 500 человек уже прошли такие смены. Проект вошёл в топ-100 Фонда президентских грантов, а на чемпионат России по кибатлетике 2025 года были приглашены 60 ветеранов.

По данным Правительства РФ, сегодня адаптивным спортом регулярно занимаются 1,8 млн человек — примерно 20% от потенциальной аудитории. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 70%. При этом рынок технических средств реабилитации (ТСР) пока покрывает потребность лишь частично. По оценке ТеДо, в 2024 году более 37,6 млн человек нуждались в ТСР для мобильности, однако рынок закрыл лишь 42% потребности в денежном выражении и 36% — в натуральном.

Федерация кибатлетики планирует одновременно развивать соревновательное направление, расширять региональную сеть и формировать культуру активного использования технических средств реабилитации в повседневной жизни и спорте.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова представила президенту Владимиру Путину первую отечественную разработку бионического протеза руки с функцией очувствления. Презентация состоялась на выставке передовых технологий в рамках Форума будущих технологий.