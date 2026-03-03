Советник Трампа застрял на Ближнем Востоке из-за ударов по Ирану

Советник президента США Алекс Брюзевиц оказался в затруднительном положении на Ближнем Востоке после начала американских ударов по Ирану. В соцсети X он рассказал, что путешествовал по региону, но обострение заставило его «блуждать в хаосе».

Чиновник признался, что последние трое суток стали для него самыми необычными в жизни. Он поблагодарил руководство Катара и Саудовской Аравии, а также Белый дом за содействие. По его словам, сейчас он уже находится в Европе.