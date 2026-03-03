Владимир Путин
3 марта, 04:28

Советник Трампа застрял на Ближнем Востоке из-за ударов по Ирану

Алекс Брюзевиц. Обложка © Х / Alex Bruesewitz

Советник президента США Алекс Брюзевиц оказался в затруднительном положении на Ближнем Востоке после начала американских ударов по Ирану. В соцсети X он рассказал, что путешествовал по региону, но обострение заставило его «блуждать в хаосе».

Чиновник признался, что последние трое суток стали для него самыми необычными в жизни. Он поблагодарил руководство Катара и Саудовской Аравии, а также Белый дом за содействие. По его словам, сейчас он уже находится в Европе.

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США начал наносить удары по Ирану. В ответ Исламская Республика открыла огонь по американским базам на Ближнем Востоке. В тот же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По словам госсекретаря США Марко Рубио, дальше Исламская Республика столкнётся с ещё более суровыми ударами, целями которых станет ликвидация баллистических ракет малой дальности и военно-морских объектов Тегерана.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Артём Гапоненко
